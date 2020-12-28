Elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
A.A. yönetimindeki 16 RB 307 plakalı otomobil, Antakya Çevreyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hatay Şehir Hastanesi kavşağında elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçta bulunan bir kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Hatay Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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