Son Dakika Haberleri: Hatay'da elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada
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Hatay'da elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde elektrikli motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hatay'da elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde elektrikli motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Furkan A, Modern Evler Mahallesi'ndeki evinin önünde elektrikli motosikletinin olmadığını fark ederek, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir zanlının direksiyon kilidini kırdıktan elektrikli motosiklet ile hızla bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Zanlının yakalanması için polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor.

İskenderun, Polis, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:26 Kaynak: AA
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