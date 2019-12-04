Son Dakika Haberleri: Hatay'da engelli öğrencilerin sinema keyfi
Son Dakika Güncel Hatay'da engelli öğrencilerin sinema keyfi - Son Dakika

Hatay'da engelli öğrencilerin sinema keyfi

6 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 250 engelli sinemaya götürüldü.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 250 engelli sinemaya götürüldü.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, engellilerin dünyanın yeryüzündeki melekleri olduğunu söyledi.

Sinema salonunu bugün engellileler ayırdıklarını belirten Yavuz, Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Hatay'da engelli öğrencilerin sinema keyfi

Kırıkhan, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekerlekli sandalyesi olmayan oğlunu sırtında taşıyarak getirdi
Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Rood: S-400 konusunda henüz pes etmedik Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 23:18:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da engelli öğrencilerin sinema keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]