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Hatay'da engelli temizlik işçisi yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti - Son Dakika

Hatay'da engelli temizlik işçisi yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

09.12.2021 14:09
Hatay'da engelli temizlik işçisi yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Hatay'da temizlik işçisi olarak çalışan Halil Çak, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

Hatay'da temizlik işçisi olarak çalışan Halil Çak, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

Antakya Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan konuşma ve işitme engelli Çak, temizlik sırasında içerisinde 700 dolar ve 2 bin 650 lira olan cüzdan buldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvuran Çak, zabıta ekipleriyle birlikte cüzdanı sahibine teslim etti.

Zabıta ekipleri ve cüzdan sahibi kadın, örnek davranışından dolayı Çak'a teşekkür etti.

Hatay'da engelli temizlik işçisi yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Temizlik İşçisi, Engelli, Zabıta, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da engelli temizlik işçisi yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti - Son Dakika


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