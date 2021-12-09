Hatay'da engelli temizlik işçisi yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti - Son Dakika

Hatay'da temizlik işçisi olarak çalışan Halil Çak, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

Antakya Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan konuşma ve işitme engelli Çak, temizlik sırasında içerisinde 700 dolar ve 2 bin 650 lira olan cüzdan buldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvuran Çak, zabıta ekipleriyle birlikte cüzdanı sahibine teslim etti.

Zabıta ekipleri ve cüzdan sahibi kadın, örnek davranışından dolayı Çak'a teşekkür etti.