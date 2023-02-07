Hatay'da enkazda kalan avukat, eşi ve 12 günlük bebeği hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hatay'da enkazda kalan avukat, eşi ve 12 günlük bebeği hayatını kaybetti

07.02.2023 16:07
Hatay'da enkazda kalan avukat, eşi ve 12 günlük bebeği hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ Pazarcık ile Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu illerden Hatay'da çöken binada avukat Bestami Uğur Alkan ile eşi Özge Alkan ve 12 günlük bebekleri Arven hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ Pazarcık ile Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu illerden Hatay'da çöken binada avukat Bestami Uğur Alkan ile eşi Özge Alkan ve 12 günlük bebekleri Arven hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da görev yapan avukat Bestami Uğur Alkan, 3 yıl önce memleketi Hatay'a yerleşip, mesleğini burada sürdürmeye başladı. Alkan, eşi Özge, 12 günlük bebekleri Arven ve annesi Nalan Alkan'ın birlikte kaldıkları ev depremde yıkıldı. Arama- kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu enkazda Bestami Uğur Alkan, eşi Özge ve bebekleri Arven'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan Nalan Alkan ise hastanede tedaviye alındı.Tekirdağ Barosu'nca eski üyeleri Bestami Uğur Alkan ve eşi ile bebeğinin ölümünün ardından yayımlanan taziye mesajında, "Acımız çok büyük, sabaha karşı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde meydana gelen depremde çok sayıda yurttaşımızın hayatını kaybetmesinin acısını yaşıyoruz. Depremde, Tekirdağ barosundan Hatay barosuna nakil olan meslektaşımız av. Bestami Uğur Alkan, eşi Özge Alkan ve bebeklerinin de hayatlarını kaybettiğini öğrendik. Bu büyük felakette hayatlarını kaybeden tüm yurttaşlarımıza, meslektaşlarımıza, eşine ve bebeğine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.


Kaynak: DHA
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Tekirdağ, Elbistan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da enkazda kalan avukat, eşi ve 12 günlük bebeği hayatını kaybetti - Son Dakika

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