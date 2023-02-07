Hatay'da enkazda kalan Uğur öğretmen ile 2 çocuğu öldü, eşi yaralı kurtarıldı - Son Dakika
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Hatay'da enkazda kalan Uğur öğretmen ile 2 çocuğu öldü, eşi yaralı kurtarıldı

07.02.2023 11:40
Hatay'da enkazda kalan Uğur öğretmen ile 2 çocuğu öldü, eşi yaralı kurtarıldı

HATAY'ın Altınözü ilçesinde, depremde yıkılan binanın altında kalan öğretmen Uğur Yılmaz (32) ile 2 çocuğunun cansız bedenlerine ulaşıldı; eşi Melike Yılmaz ise enkazdan yaralı kurtarıldı.

HATAY'ın Altınözü ilçesinde, depremde yıkılan binanın altında kalan öğretmen Uğur Yılmaz (32) ile 2 çocuğunun cansız bedenlerine ulaşıldı; eşi Melike Yılmaz ise enkazdan yaralı kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen depremde, Hatay'ın Altınözü ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Uğur Yılmaz ve kızı İnci (2) ile oğlu Mert (4) ve eşi Melike Yılmaz, yıkılan binanın altında kaldı. 4 kişilik aileyi kurtarmak için ekipler, çalışma başlattı. Ekipler, sabah saatlerinde Uğur Yılmaz ile 2 çocuğunun cansız bedenine ulaştı; eşi ise enkazdan yaralı kurtarıldı. Cenazelerin, bugün Yılmaz ailesinin memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine getirilmesi bekleniyor.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Hatay'da enkazda kalan Uğur öğretmen ile 2 çocuğu öldü, eşi yaralı kurtarıldı - Son Dakika
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