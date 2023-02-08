Hatay'da enkazın altındaki baba 53 saat sonra kurtarıldı, 3 çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da enkazın altındaki baba 53 saat sonra kurtarıldı, 3 çocuğu hayatını kaybetti

08.02.2023 14:17
Hatay'da enkazın altındaki baba 53 saat sonra kurtarıldı, 3 çocuğu hayatını kaybetti

Hatay'da yıkılan bir binanın enkazında kalan 40 yaşındaki baba, ekipler tarafından 53 saat sonra kurtarılırken, 3 çocuğunun ise cansız bedenine ulaşıldı.

Hatay'da yıkılan bir binanın enkazında kalan 40 yaşındaki baba, ekipler tarafından 53 saat sonra kurtarılırken, 3 çocuğunun ise cansız bedenine ulaşıldı.

Hatay'da depremde yıkılan Akevler Mahallesi'nde bulunan bir apartmandan 53 saat sonra canlı bir kişi daha çıkartıldı. Arama kurtarma ekipleri binaların enkazında kalan vatandaşları kurtarmak için büyük çaba sarf ederken, bir binanın enkazında kalan 40 yaşındaki baba Muhammed Karaj kurtarıldı. Ekipler, iletişim kurduktan sonra babayı bulunduğu yerden çıkarıp, ambulansla hastaneye sevk etti. Karaj'ın 3 çocuğunun ise cansız bedenine ulaşıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Ankara'nın Bala ve Güdül ilçelerinden deprem bölgesine iş makineleri gönderildi Ankara'nın Bala ve Güdül ilçelerinden deprem bölgesine iş makineleri gönderildi İskenderun Limanı'ndaki konteyner yangınını söndürme çalışmaları dronla görüntülendi İskenderun Limanı'ndaki konteyner yangınını söndürme çalışmaları dronla görüntülendi Hatay'da enkaz altında kalan 5 kişi, 41 saat sonra kurtarıldı Hatay'da enkaz altında kalan 5 kişi, 41 saat sonra kurtarıldı

Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da enkazın altındaki baba 53 saat sonra kurtarıldı, 3 çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:12 Depreme evinde yakalanan Arda Ayten korku dolu anları anlattı: Üzerime dolap düştü
15:59 AK Partili vekil, deprem bölgesinden İBB Başkanı İmamoğlu'nu kovdu: Defol, İngiliz uşağı
15:36 Kahramanmaraş İstiklal Spor futbolcusu Hakan Doğan depremde hayatını kaybetti
15:06 Depremde gördüğü hasar nedeniyle boşaltılan 4 katlı binanın çökme anı kamerada
15:25 Türkiye, deprem felaketinde 3 metre kaydı! Paylaşılan yol görüntüleri korkunç durumu gözler önüne serdi
12:41 Madencinin enkaz altındaki küçük kızla diyaloğu duygulandırdı: Seni kurtaracağız kızım
15:19 "Türkiye depremde 3 metre kaydı" diyen Kandilli Rasathanesi Müdürü'nü haklı çıkartan görüntü
15:16 Deprem felaketi sonrası Türkiye'de transfer dönemi 10 gün süreyle uzatıldı! Yazılı onay süreci bekleniyor
15:10 Deprem felaketinin ardından Türkiye'de transfer dönemi 10 gün süreyle uzatıldı
13:08 Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2023 16:20:33. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da enkazın altındaki baba 53 saat sonra kurtarıldı, 3 çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement