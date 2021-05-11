Hatay'da erkenci kayısı hasadı devam ediyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yetişen erkenci kayısılar hasat ediliyor.

İmece Mahallesi'nde, üretici Ali Güç'ün bahçesinde düzenlenen hasat etkinliğinde dallardan toplanan kayısılar sandıklara yüklendi.

Etkinliğe katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, gazetecilere, bölgede yaklaşık 36 bin ton erkenci kayısı toplandığını söyledi.

Amik Ovası'nın meyve üretimiyle öne çıktığına vurgulayan Çolakoğlu, "Kayısı ve şeftali, özellikle üretimi en fazla olan ürünlerimiz. Bunlar Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri ile Rusya'ya ihraç ediliyor. Hatay'da 275 bin 578 hektar tarım arazisi bulunuyor. Bu arazilerin 105 bin hektarı Amik Ovası'nda." dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da bölgede toplanan kayısıların ihraç edilmesinin Türk tarımının gücünü gösterdiğini belirterek, "AK Parti hükümeti olarak iyi ve kötü günde çalışan ve üreten çiftçilerin yanındayız. Çiftçilere verilen destekle onların gücünü artırmalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Üretici Ali Güç de 45 dönümlük alandan yaklaşık 80 ton ürün topladıklarını, meyvelerin kilogramının 8 liradan alıcı bulduğunu ifade etti.