Hatay'da Ermeni Asıllı Vatandaşlar Oy Kullandı
1 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesi Vakıflı Mahallesi'nde yaşayan Ermeni asıllı vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.
Hatay
'ın Samandağ
ilçesi Vakıflı Mahallesi'nde yaşayan Ermeni asıllı vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.
Mahalledeki muhtarlık binasına sabah erken saatlerde giden vatandaşlar, burada kurulan tek sandıkta oylarını kullandı.
Muhtar Berç Kartun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimin vatana ve millete hayırlı olmasını dileyerek, huzurlu geçmesini temenni etti.
Kartun, mahallede kayıtlı 104 seçmen olduğunu ancak bazı kişilerin şehir dışında bulunduğundan 85-90 civarında seçmenin oy kullanmasını beklediklerini kaydetti.
Seçmenlerden Margarit Bebek
de seçimin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:54 Kaynak: AA
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