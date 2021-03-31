Hatay'da eşeğe şiddet uygulayan kişiye 1033 lira ceza verildi - Son Dakika

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, şiddete maruz bırakılan eşeği, Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağına teslim etti.

Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu