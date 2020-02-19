Hatay'da eşi tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kadın yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da eşi tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kadın yaralandı - Son Dakika

Hatay'da eşi tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kadın yaralandı

7 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde eşi tarafından sokakta tabancayla vurulduğu ileri sürülen Suriye uyruklu kadın yaralandı.

Hatay'da eşi tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kadın yaralandı, System.String[]

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde eşi tarafından sokakta tabancayla vurulduğu ileri sürülen Suriye uyruklu kadın yaralandı.

İddiaya göre, Antalya'da yaşayan Suriyeli Süleyman M. (25), yaklaşık bir ay önce evini terk ederek 1,5 yaşındaki çocuğuyla Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki babasının evine giden eşi Meyrem S. (19) ile görüşmek istedi.

Süleyman M, görüşme isteğini reddeden eşine sokakta tabancayla ateş etti.

Yaralanan kadın, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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