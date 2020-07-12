Hatay'da esnaf ve vatandaşa Hatayspor bayrağı dağıtıldı - Son Dakika

Hatay'da esnaf ve vatandaşa Hatayspor bayrağı dağıtıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Belediye tarafından esnaf ve vatandaşa TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'un bayrağı dağıtıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Belediye tarafından esnaf ve vatandaşa TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'un bayrağı dağıtıldı.

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Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatayspor'a Süper Lig yolunda başarılar dilediklerini söyledi.

"Biz hep birlikte Hatay'ız" sloganıyla bugün Adanaspor karşısında galip gelip Süper Lig'e ulaşacaklarına inandıklarını ifade eden Hacıoğlu, "TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor'umuzun Adanaspor'u yenmesi halinde Süper Lig'e çıkacak olmasından dolayı çok heyecanlıyız. Bu heyecanı tüm ilçemizde yaşamak adına esnaf ve vatandaşlarımıza Hatayspor bayrağı dağıttık." dedi.

Hatayspor maçının dev ekranda izlenmesi için sosyal medyadan yoğun talep aldıklarını belirten Hacıoğlu, "Kontrollü hayatı yaşadığımız bu günlerde vatandaşlarımız tarafından Hatayspor'umuzun şampiyonluğu ilan edeceği maçın dev ekranda izlenmesi şeklinde talepler oldu ancak yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında maç günü dev ekranda maç yayını yapılmayacaktır. Çünkü bizim düşündüğümüz ilk başta vatandaşlarımızın sağlığıdır. Kalbimiz Hatayspor'umuzla olacak ve şampiyon olarak Süper Lig'e çıkacağız." ifadesini kullandı.

Hatayspor, Reyhanlı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da esnaf ve vatandaşa Hatayspor bayrağı dağıtıldı - Son Dakika
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