Son Dakika Haberleri: Hatay'da esrarengiz cinayet
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hatay'da esrarengiz cinayet

1 saat önce

Hatay'da bir kişi dere yatağının yakınlarında aracının içerisinde ölü bulundu.

Hatay'da esrarengiz cinayet, System.String[]

Hatay'da bir kişi dere yatağının yakınlarında aracının içerisinde ölü bulundu.


Olay, Altınözü ilçesi Alakent Mahallesi yakınlarında bir dere yatağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün kaybolan ve kendisinden bir türlü haber alınamayan Ercan Hortum, Yarseli Barajı'na akan dere yatağının 5 metre yakınında aracının içerisinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ercan Hortum'un cansız bedeni, olay yeri jandarma ekipleri ve Altınözü savcısının incelemesinin ardından Altınözü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Silahla öldürüldüğü belirlenen Ercan Hortum'un cansız bedeni otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bebek dünyaya gelince ortaya çıktı! Mide bulandıran tecavüz iddiası
Bir taksi şoförü, aracında unutulan 87 bin lirayı sahibine teslim ederek büyük takdir topladı 17 yaşındaki kızı köpek havlıyor diye acımasızca darp ettiler Dedektifler, internetten mahallenin haritasını indirerek zanlıyı yakaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 20:06:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da esrarengiz cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]