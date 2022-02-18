Üye Girişi
Hatay'da ev ve camilerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da ev ve camilerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

18.02.2022 12:30
Hatay'da ev ve camilerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Hatay'da ev ve camilerden çeşitli malzemeler çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Hatay'da ev ve camilerden çeşitli malzemeler çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkhan ilçesindeki bir ev ve 3 camiden av tüfeği, iki televizyon, 19 bin 500 lira, 3 ısıtıcı, su sebili, ses cihazı ve bakır kablo çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini ve adreslerini tespit ettiği şüpheliler M.C.T, M.A. ve M.M'yi operasyonla yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Av Tüfeği, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da ev ve camilerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:19 Sopayla saldırdı yetmedi, kafasına falçata sapladı! O anlar kameralara anbean yansıdı
12:00 TikTok fenomeninin polis babası, kızının takıntılı hayranını öldürdü! Baba ceza almadı
11:57 Kılıçdaroğlu 6 liderin buluştuğu toplantı için: Olay Erdoğan olayı değil, meselemiz Türkiye
11:49 İSKİ'nin "sıfır zam" kararına İmamoğlu çok sert: En yüksek su maliyetini ödüyoruz, körleşmiş bir AK Parti grubu var karşımızda!
11:48 Kadın sporcularını su altına gizleyen Sutopu Federasyonu hatasından döndü
11:43 Halil Falyalı cinayetinde adı geçen Yaşam Ayavefe'den iddialara yalanlama: Ne İranlıyım ne de kırmızı bültenle aranıyorum!
11:27 Öldürülen 18 yaşındaki gencin ardından 'seyreltme' projesi başlatıldı! 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı
11:27 Böylesi sahalarda ender yaşanır! Fenerbahçe-Slavia Prag maçında hakem sakatlandı, yedeği yoktu!
11:22 Milli Savunma Bakanı Akar, gündemle ilgili konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi söyledik
11:18 Bu bir "kimin eli kimin cebinde belli değil" haberidir: Ünlü adam sosyetik güzelle evli ama başka bir ünlü kadınla beraber, karısı da ünlü işadamıyla!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 12:36:25. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da ev ve camilerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement