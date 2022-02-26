Hatay'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık iddiasına iki tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık iddiasına iki tutuklama

26.02.2022 14:54
Hatay'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık iddiasına iki tutuklama

Hatay'da ev ve iş yerlerinden çeşitli malzemeler çaldıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.

Hatay'da ev ve iş yerlerinden çeşitli malzemeler çaldıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hassa ilçesindeki bir ev ve iki iş yerinden demir kapı, 50 kilogram salça, otomobilden teyp ve 580 metre damlama sulama hortumu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini ve adreslerini tespit ettiği şüpheliler M.G. ve P.G'yi operasyonla yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü öldü Son dakika gündem: Kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü öldü Hatay'da 272 uyuşturucu hap ele geçirildi Hatay'da 272 uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Hassa, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık iddiasına iki tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
14:52 Zırhlı aracı pusuya düşürdüler! Ukrayna'da siviller, Rus askerlerini rehin aldı
14:50 Ukrayna'dan Apple'a Rusya çağrısı: Rus kullanıcıları engelleyin, ürün satışlarını durdurun!
14:38 Kazakistan Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesi için yaptığı çağrıyı reddetti
14:28 Rusya, Ukrayna saldırısı için 'istila' yazan medya kuruluşlarını uyardı! Soruşturma başlatıldı
14:16 Antalya'da mahsur kaldılar! Ukrayna 2. ligi futbolcuları: Yürüyerek de olsa ülkemize gitmek istiyoruz!
14:14 Ruslar çıkınca Hersonlu çocukların ilk yaptığı Rus bayraklarını indirmek oldu
14:13 Bir gerilim de Manş Denizi'nde: Fransa, Rus gemisine el koydu, gerekçe ticari yaptırımlar!
14:11 Onlar da Rusya'nın barış akademisyenleri! 664 Rus bilim insanı: Bu hakkaniyetsiz ve absürt savaşı derhal bitirin!
14:03 Bir kadın hayranının tacizine uğrayan Ceylan Ertem'in 3 yıl önceki sözleri: Bir kadınla aşk yaşamak isterim!
14:01 Donetsk'te misket bombası mı kullanıldı? İddiayı İnsan Hakları İzleme Örgütü duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 15:15:26. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık iddiasına iki tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement