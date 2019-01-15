Son Dakika Haberleri: Hatay'da Ev Yangını

Hatay'da Ev Yangını

1 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, Bayır Mahallesi'nde Kadir Gül'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri yangını söndürdü.

Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:03 Kaynak: AA

Reyhanlı, Hatay, Güncel
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