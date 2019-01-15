Hatay'da Ev Yangını
1 saat önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgilere göre, Bayır Mahallesi'nde Kadir Gül'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri yangını söndürdü.
Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:03 Kaynak: AA
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