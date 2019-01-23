Hatay'da Ev Yangını
59 dakika önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki iki katlı bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu.
Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki iki katlı bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu.
İlçeye bağlı Şenköy Mahallesi'ndeki Şemsi Güneş'e ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında, iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:37 Kaynak: AA
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