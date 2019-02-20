Son Dakika Haberleri: Hatay'da Ev Yangını

Hatay'da Ev Yangını

1 saat önce

Hatay'ın Defne ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu.

Hatay'da Ev Yangını, System.String[]
Hatay'ın Defne ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu.


Alınan bilgiye göre, Çekmece Mahallesi Alan Sokak'ta bulunan bir apartmanın dördüncü katındaki evde yangın çıktı.


Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.


Hasar oluşan evde inceleme yapan itfaiye yetkilileri, yangının elektrikli kontağından çıktığını belirledi.


Yangın anında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:54 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay 4,1 Büyüklüğündeki Depremle Sallandı Milletvekili Erkan Baş'a Gönderilen Karl Marx Tablosu Meclis'te Panik Yarattı

Otomotiv Devi Ford, Brezilya'daki Fabrikasını Kapatıyor Son Dakika! Gezi Parkı Soruşturmasında Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora Dahil 16 Kişiye Müebbet İstemi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 16:44:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da Ev Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]