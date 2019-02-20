Hatay'da Ev Yangını
1 saat önce
Hatay'ın Defne ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu.
Hatay'ın Defne ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Çekmece Mahallesi Alan Sokak'ta bulunan bir apartmanın dördüncü katındaki evde yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Hasar oluşan evde inceleme yapan itfaiye yetkilileri, yangının elektrikli kontağından çıktığını belirledi.
Yangın anında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:54 Kaynak: AA
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