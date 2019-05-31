Hatay'da ev yangını

Hatay
'ın Yayladağı
ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Tutlubahçe Mahallesi, Heykeltıraş Mehmet Aksoy
Caddesi üzerinde bulunan Halit Sabancı'ya ait ahşap evden dumanlar yükselmeye başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen alevler sonucu ahşap evin çatısı tamamen yanarken ev kullanılamaz hale geldi.
Yetkililer, yangınının elektrik kontağından çıktığını söylediler.