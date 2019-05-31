Hatay'da ev yangını
42 dakika önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:20 Kaynak: İHA
'ın Yayladağı
ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Tutlubahçe Mahallesi Urumu Çiftliği'nde akşam saatlerinde Halit Sabancı'ya ait evden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Yangını gören ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekiplerinin personeli yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yapılan incelemelerde yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.
Yangında kimseye zarar gelmezken, evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - HATAY
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