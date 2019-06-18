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Hatay'da ev yangını

45 dakika önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çabala Mahallesi'nde bulunan Orhan Açık'a ait ahşap evden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin etkisiyle mutfakta bulunan piknik tüpünün de patlamasıyla büyüyen yangında evin çatısı tamamen kül olurken, ev içerisinde bulunan eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında kimseye zarar gelmezken, Açık ailesine ait olan evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:42 Kaynak: İHA
Yayladağı, İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa
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