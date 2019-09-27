Hatay'da ev yangını
17 dakika önce
Hatay'da bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:44 Kaynak: AA
Hatay'da bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Merkez Antakya ilçesi Güzelburz Mahallesi'nde Mehmet B'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Ev sahibinin kundaklama iddiası üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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