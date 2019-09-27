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Hatay'da ev yangını

17 dakika önce

Hatay'da bir evde çıkan yangın söndürüldü.

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Hatay'da bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Antakya ilçesi Güzelburz Mahallesi'nde Mehmet B'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Ev sahibinin kundaklama iddiası üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antakya, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:44 Kaynak: AA
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