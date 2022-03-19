Hatay'da ev yangını korkuttu - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürülürken korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mağaracık Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY