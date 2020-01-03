Hatay'da ev yangınında 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen çift hastaneye kaldırıldı.
Karakese Mahallesi'nde, Cemal Erşan'a (55) ait dairede, ilk tespitlere göre elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın evde hasara yol açtı.
Dumandan etkilenen Cemal Erşan ile eşi Ayşe Erşan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.