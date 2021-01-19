Hatay'da evde kumar oynayan 16 kişiye, 75 bin 544 lira ceza verildi - Son Dakika

Hatay'da evde kumar oynayan 16 kişiye, 75 bin 544 lira ceza verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde kumar oynayan 16 kişiye, 75 bin 544 lira ceza kesildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde kumar oynayan 16 kişiye, 75 bin 544 lira ceza kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'nde bir ikamette kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Evde kurulu iki masada sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 16 kişiye, toplam 75 bin 544 lira ceza uygulandı. Polis, masa üzerindeki oyun kartları, pul ve 1500 liraya el koydu.

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