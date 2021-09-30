Hatay'da anneleriyle evde ölü bulunan 2 çocuğun babalarına ulaşılamıyor - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinden akşam saatlerinde acı haber geldi. Aynur Mert ve 2 çocuğu, Denizciler Mahallesi'ndeki evlerinde ölü olarak bulundu. Şüpheli olayın ardından ulaşılmaya çalışılan baba Turgay Mert'ten şu ana kadar haber alınamadı. Polis ekipleri babaya ulaşmaya çalışırken, şahsın cinayetlerle ilgili olabileceği iddiası dikkat çekti.

CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olay yerinde yaptığı inceleme de tamamlandı. Anne Aynur Mert (41), çocukları Aleyna (16) ve Ahmet Ali'nin cansız bedenleri, cenaze aracıyla İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ZEHİRLENME İHTİMALİ ÜZERİNDE DE DURULUYOR

Baba Turgay Mert'ten haber alınamazken, anne ve çocuklarının zehirlenerek öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Dün, Denizciler Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan anne ve 2 çocuğundan haber alamayan yakınları polisi aramış, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde anne ve 2 çocuğunun cansız bedenini bulmuştu.