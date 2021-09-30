Evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cenazesi aileye teslim edildi - Son Dakika

Denizciler Mahallesi'nde yaşayan anne ve 2 çocuğundan haber alamayan yakınları dün polisi aramış, ekipler evde anne ve 2 çocuğunun cesedini bulmuştu. Şüpheli baba Turgay Mert, Osmaniye'de saklandığı adreste bugün gözaltına alınmıştı.

Cenaze nakil aracına bırakılan anne ve çocuklarının cenazesi toprağa verilmek üzere Osmaniye 'ye götürüldü.

Denizciler Mahallesi'ndeki evlerinde ölü bulunan Aynur Mert (41) ile çocukları Aleyna (16) ve Ahmet Ali'nin (14), Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

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