Ekipler, evde yaptığı aramada çalıntı olduğu değerlendirilen çamaşır makinesi, klima, 2 klima motoru, müzik seti, 6 kalorifer peteği, 4 dış güvenlik kamerası, buzdolabı ve demir kapı buldu.

Hatay 'ın Erzin ilçesinde bir evde hırsızlık yaptığı öne sürülen iki şüpheliden biri gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Erzin, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri yakalandı - Son Dakika

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