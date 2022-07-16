Hatay'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri yakalandı

16.07.2022 11:21
Hatay'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri yakalandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir evde hırsızlık yaptığı öne sürülen iki şüpheliden biri gözaltına alındı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir evde hırsızlık yaptığı öne sürülen iki şüpheliden biri gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki hırsızlık olayları şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında Mahmutlu Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, evde yaptığı aramada çalıntı olduğu değerlendirilen çamaşır makinesi, klima, 2 klima motoru, müzik seti, 6 kalorifer peteği, 4 dış güvenlik kamerası, buzdolabı ve demir kapı buldu.

Şüphelilerden O.K. gözaltına alındı. Polis, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

YORUMLAR
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Hatay'da güvercin hırsızı suçüstü yakalandı Hatay'da güvercin hırsızı suçüstü yakalandı Erzin'de hırsızlık şüphelisi çaldığı eşyalarla yakalandı Erzin'de hırsızlık şüphelisi çaldığı eşyalarla yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Erzin, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri yakalandı - Son Dakika
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