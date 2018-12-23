Son Dakika Haberleri: Hatay'da Evin Balkonu Çöktü: 1 Yaralı

Hatay'da Evin Balkonu Çöktü: 1 Yaralı

3 saat önce

Hatay'da evin balkonu çöktü: 1 yaralı Hatay'da eski bir evin balkonu çöktü, bir kişi ağır yaralandıHATAY - Hatay'da, bir evin ikinci katında balkon çöktü.

Hatay'da evin balkonu çöktü: 1 yaralı
Hatay'da eski bir evin balkonu çöktü, bir kişi ağır yaralandı

HATAY - Hatay'da, bir evin ikinci katında balkon çöktü. Aşağıya düşen taş parçaları, kaldırımda ilerleyen bir kişinin üstüne düştü.
Olay, merkez ilçe Antakya'nın Çekmece Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli ailelerin kaldığı iki katlı eski yapının balkonu göçtü. İkinci kattan aşağıya düşen taş parçaları, kaldırımda ilerleyen bir yayanın üstüne düştü. Olayda ağır yaralanan şahıs, Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, alanda önlem aldı. Yan yana bulunan iki katlı iki daire ekipler tarafından tahliye edildi. Evlerinden çıkarılan bir Suriyeli yaşlı kadının korktuğu ve güçlükle yürüdüğü görüldü.
Polis balkon göçmesiyle ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:28 Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, 3. Sayfa
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