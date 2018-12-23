Hatay'da Evin Balkonu Çöktü: 1 Yaralı
3 saat önce
Hatay'ın Defne ilçesinde evin balkonunun çökmesi sonucu Suriye uyruklu bir kişi yaralandı.
Hatay
'ın Defne
ilçesinde evin balkonunun çökmesi sonucu Suriye
uyruklu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çekmece Mahallesi'nde Suriyeli bir ailenin ikamet ettiği evin balkonu çöktü. Çökme sırasında balkonda bulunan kişi yaralandı.
Yaralı şahıs 112 Acil Sağlık ekiplerince, hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:22 Kaynak: AA
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