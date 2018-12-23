Son Dakika Haberleri: Hatay'da Evin Balkonu Çöktü: 1 Yaralı

Hatay'da Evin Balkonu Çöktü: 1 Yaralı

3 saat önce

Hatay'ın Defne ilçesinde evin balkonunun çökmesi sonucu Suriye uyruklu bir kişi yaralandı.

Hatay'da Evin Balkonu Çöktü: 1 Yaralı, System.String[]
Hatay'ın Defne ilçesinde evin balkonunun çökmesi sonucu Suriye uyruklu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çekmece Mahallesi'nde Suriyeli bir ailenin ikamet ettiği evin balkonu çöktü. Çökme sırasında balkonda bulunan kişi yaralandı.

Yaralı şahıs 112 Acil Sağlık ekiplerince, hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:22 Kaynak: AA

Suriye, Defne, Hatay, Güncel
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