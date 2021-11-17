Hatay'da evin balkonunda yaralı bulunan şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Hatay'ın Kumlu ilçesinde bir evin balkonunda yaralı bulunan kızıl şahin, tedavisi için hayvan barınağına teslim edildi.
Kırcaoğlu Mahallesi'nde bir evin balkonunda hareketsiz duran kızıl şahini fark eden ev sahibi, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine eve yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kanadından yaralı olduğunu belirlediği şahini korumaya aldı.
Hayvan barınağına teslim edilen şahin, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.
Kaynak: AA
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