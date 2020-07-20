Hatay'da evin damında saksılara dikili 113 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, bir evin damında saksılara ekili 113 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ev sahibi Y.Ç. gözaltına alındı.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Yeşil Mahallesi'ndeki bir evin damında kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, saksılara ekili 113 kök dişi Hint keneviri ile hassas terazi, tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirdi. Ev sahibi Y.Ç. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.