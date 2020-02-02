Hatay'da evin kapısını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da evin kapısını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'da evin kapısını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin demir kapısını çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da evin kapısını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin demir kapısını çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kocatepe Mahallesi'nde bir evin demir kapısının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu kapının S.D. tarafından bir hurdacıya satıldığını tespit eden polis, şüpheliyi Süleyman Şah Köprüsü üzerinde gözaltına aldı.

S.D. işlemleri için emniyete götürülürken, çalıntı malın satın almaktan hurdacı hakkında da işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:01 Kaynak: AA
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