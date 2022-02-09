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Hatay'da evinde 309 sikke ve objeler bulunan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Hatay'da evinde 309 sikke ve objeler bulunan zanlı gözaltına alındı

09.02.2022 13:18
Hatay'da evinde 309 sikke ve objeler bulunan zanlı gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde 309 sikke ve objeler ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde 309 sikke ve objeler ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Mahallesi'ndeki evinde S.G'nin tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Polis, ikamette, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 309 sikke, Erken Tunç döneminden kaldığı düşünülen 23 toprak kap ve Roma dönemi eseri olduğu tahmin edilen heykel ile 77 obje buldu.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

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Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hisarcık, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da evinde 309 sikke ve objeler bulunan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da evinde 309 sikke ve objeler bulunan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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