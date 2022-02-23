Hatay'da evinde 55 sikke bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Hatay'da evinde 55 sikke bulunan şüpheli gözaltına alındı

23.02.2022 13:54
Hatay'da evinde 55 sikke bulunan şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, evinde 55 sikke ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen iki obje ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, evinde 55 sikke ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen iki obje ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki bir adrese baskın yaptı.

Adreste 55 sikke ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen iki obje bulundu.

Ev sahibi M.Ş. gözaltına alındı, sikke ve objeler Hatay Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da evinde 55 sikke bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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