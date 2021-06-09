Hatay'da evinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'da evinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da evinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da evinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Serinyol Mahallesi'nde bulunan bir şüphelinin ikametinde arama yapan ekipler, boyları 1 metre ile 2 metre arasında değişen toplam 94 kök Hint keneviri, 21 adet captagon, kenevir yetiştirmede kullanılan özel düzenek, tabanca ve tabancaya ait 13 adet dolu fişek ele geçirdi. Şüpheli Ü.G. gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

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