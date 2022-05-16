Son Dakika | Evinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika | Evinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi yaralandı

16.05.2022 02:19

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evinde pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evinde pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi 17. Sokak'taki bir evden silah sesleri gelmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandığı belirlenen Gökhan Şahin (25) ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, bir kişinin olayın ardından evden kaçtığını tespit etti.

Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Son Dakika | Evinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son Dakika | Evinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son Dakika | Evinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son Dakika | Evinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son Dakika | Evinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son Dakika | Evinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son Dakika | Evinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son Dakika | Evinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Evinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika


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