Hatay'da evinde ruhsatsız silahlar bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Hatay'da evinde ruhsatsız silahlar bulunan şüpheli gözaltına alındı

11.03.2022 15:14
Hatay'da evinde ruhsatsız silahlar bulunan şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde evinde 2 tabanca, 4 av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde evinde 2 tabanca, 4 av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karbeyaz Mahallesi'nde Z.Y'ye ait evde ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Evde ruhsatsız 2 tabanca, 4 av tüfeği, 3 şarjör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Uyuşturucu, Av Tüfeği, Silah, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da evinde ruhsatsız silahlar bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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