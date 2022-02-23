Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

23.02.2022 16:07
Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulunduğu tespit edilen E.D'nin evine, narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyon yaptı.

Operasyonda, 2 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu ile onun yapımında kullanılan 2 kilo 960 gram toz madde, 1 kilo 400 gram gübre, 64 cam tüp, 10 litre sıvı madde, plastik düzenek ve 3 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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