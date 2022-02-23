Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulunduğu tespit edilen E.D'nin evine, narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyon yaptı.

Operasyonda, 2 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu ile onun yapımında kullanılan 2 kilo 960 gram toz madde, 1 kilo 400 gram gübre, 64 cam tüp, 10 litre sıvı madde, plastik düzenek ve 3 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.