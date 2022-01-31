Hatay'da evinde uyuşturucu yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Gündüz Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yaptı.

Ekiplerin evde yaptığı aramada, bir miktar esrar maddesi, 25 kök Hint keneviri ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin Avro ile 150 bin Türk Lirası değerinde ziynet eşyası bulundu.

Gözaltına alınan ev sahibi İ.Ö. sevk edildiği adliyece tutuklandı.