Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, evinde kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ocaklı Mahallesi'nde E.C'nin, ucunu açtığı kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştürdüğü bilgisi üzerine eve operasyon düzenledi.
Evde, otomatik av tüfeği, 5 şarjör, 3 tabanca, 4 tabanca sürgüsü ve muşta ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.C. emniyete götürüldü.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay'da evini silah atölyesine dönüştüren kişi yakalandı - Son Dakika