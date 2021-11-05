Hatay'da evinin bodrumunda sahte alkol üreten şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın Defne ilçesinde evinin bodrumunda sahte alkol imal eden zanlı gözaltına alındı.

Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavla Mahallesi'nde yaşayan H.G'nin evinin bodrum katında sahte alkol ürettiği bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bidonlarda satışa hazır 1250 litre sahte alkol ile sahte alkol üretiminde kullanılan ikişer tank, damıtma ünitesi ve kazan ile 15 boş bidon ve 365 boş pet şişe ele geçirdi.

Şüpheli H.G. gözaltına alındı.