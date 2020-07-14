Hatay'da evinin terasında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Hatay'da evinin terasında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinin teras kısmında 443 kök Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinin teras kısmında 443 kök Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

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Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ocaklı Mahallesi'ndeki bir evin teras kısmında kenevir yetiştirildiği bilgisini aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, boyları 50-150 santimetre arasında değişen saksılara ekili 443 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Operasyonda ayrıca kurutulmuş 1 kilogram esrar, bir miktar Hint keneviri tohumu ve hassas terazi ile terazide kullanılan farklı gramajlarda ağırlıklar ele geçirildi.

Olayın şüphelisi C.G. gözaltına alındı.

Kenevir, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:21 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da evinin terasında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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