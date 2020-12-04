Samandağ'da farklı zamanlarda 10 evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, farklı tarihlerde ilçeye bağlı Çamlıyayla, Eriklikuyu ve Batıayaz mahallelerindeki 10 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Bu kapsamda, R.H. ve T.H'yi tespit eden ekipler, olayın şüphelilerini gözaltına aldı.
Evlerden jeneratör ve ziynet eşya çaldıkları belirlenen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay'da evlerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika