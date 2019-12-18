Hatay'da evlerinde kaçak alkol üreten 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da evlerinde kaçak alkol üreten 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Hatay'da evlerinde kaçak alkol üreten 4 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Hatay'da evlerinde kaçak alkol üreten 4 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçedeki 4 evde kaçak alkol üretimi yapıldığı ihbarı üzerine adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, yaptıkları aramada toplam 381 litre kaçak rakı, 540 litre kaçak şarap, boğma rakı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 20 kilogram kuru üzüm ile bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Yılbaşına hazırlık yaptıkları ve piyasaya kaçak alkol süreceği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Arsuz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:02 Kaynak: AA
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