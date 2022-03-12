Hatay'da evlerinde uyuşturucu bulunan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da evlerinde uyuşturucu bulunan 3 zanlı tutuklandı

12.03.2022 12:43
Hatay'da evlerinde uyuşturucu bulunan 3 zanlı tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu iddiası üzerine I.A, S.A. ve Y.G'nin Cebrail Mahallesi'ndeki evlerinde arama yaptı.

İkametlerde, 1505 uyuşturucu hap, 4,70 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 7 bin 455 lira ele geçirildi

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da evlerinde uyuşturucu bulunan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da evlerinde uyuşturucu bulunan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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