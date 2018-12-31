Hatay'da Eylem Hazırlığındaki 9 Deaş'lı Yakalandı
1 saat önce
Hatay'da yeni yıl öncesi eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı.
Hatay
'da yeni yıl öncesi eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Timi ve istihbarat ekipleri tarafından yapılan ortak operasyonlarda Hatay'ın Antakya
, Reyhanlı
, Erzin
ve Kumlu
ilçelerinde DEAŞ'a yönelik operasyonda yeni yıl öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları iddia edilen 1 Türk, 8'i Suriyeli toplamda 9 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:07 Kaynak: İHA
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