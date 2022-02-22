Hatay'da fabrika hırsızları yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da fabrika hırsızları yakalandı

22.02.2022 15:20
Hatay'da fabrika hırsızları yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde fabrikadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde fabrikadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada İ.E., A.H., M.K. ile A.B. adlı şahıslar İskenderun ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslarla birlikte çalınan 1 adet 2500KW jeneratör, 1 adet fırınlı ocak, 1 adet mini fırın, 1 adet sanayi tipi tüp, 1 adet ev tipi tüp, 1 adet dalgıç motoru, 1 adet sanayi tipi davlumbaz, 1 adet sac muhafaza, 1 adet mutfak evyesi, 10 adet sanayi tipi krom fırın tepsisi, 2 adet sac inşaat kalıbı ele geçirildi. - HATAY

YORUMLAR
500
Hatay'da fabrikadan hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı Hatay'da fabrikadan hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı Hatay'da 11 aracın lastikleri patlatan 3 şüpheli yakalandı Hatay'da 11 aracın lastikleri patlatan 3 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Mahallesi, Hisarcık, Arsuz, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da fabrika hırsızları yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:11 Ziynet Sali tanınmayacak halde! Yüzündeki değişimin sebebi estetik mi, filtre mi?
15:08 Kemal Kılıçdaroğlu: Savaş çıkarsa en büyük zararı Türkiye görecek
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan olası bir savaş durumu için: Tedbirlerimizi alıyoruz
14:48 Bu kadarı da pes! Karısı ve oğlunun en yakın arkadaşını yatak odalarında cinsel ilişkiye girerken bastı
14:45 Rusya'nın Almanya ile gerçekleştirdiği Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi askıya alındı
14:40 Casusluk ve kadın avukata silahlı saldırı ile suçlanan Davut Yılmaz gözaltına alındı!
14:22 Halil Dervişoğlu eleştiri yağmuruna tutuldu! Göztepe maçındaki görüntülerini taraftarlar eleştiriyor
14:14 Merve Boluğur'dan evlilik açıklaması: Tutku şart
14:08 16 yaşındaki Sıla'nın katili akıl hastanesinde! Yargılanması hastaneden verilecek rapora bağlı
14:06 Rusya'dan hem nalına hem mıhına: Diplomasiye açığız! Donetsk ve Lugansk'ta görevlendirilecek büyükelçileri yakında atayacağız!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 15:26:17. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da fabrika hırsızları yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement