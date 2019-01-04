Hatay'da Fabrika Yangını
1 saat önce
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir çelik kapı fabrikasında çıkan yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.
Hatay
'ın merkez Antakya
ilçesinde bir çelik kapı fabrikasında çıkan yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.
Güzelbirlik Mahallesi'nde Ali Ahrazoğlu'na ait bir çelik kapı atölyesinden henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi.
Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinelerinin de yardımıyla çevredeki iş yerlerine yayılmadan alevleri kontrol altına aldı.
Yangın sırasında fabrikada kimsenin olmadığı öğrenilirken, itfaiye ve polis ekipleri soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:31 Kaynak: AA
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