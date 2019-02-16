Son Dakika Haberleri: Hatay'da Fabrika Yangını

Hatay'da Fabrika Yangını

28 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında 12 işçi dumandan etkilendi.

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında 12 işçi dumandan etkilendi.

Güzelçay Mahallesi'ndeki filtre fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrikada çalışan işçiler, yangın bölgesindeki bazı malzemeleri alevlerden kurtarmak için çaba sarf etti.

Dumandan etkilenen 12 işçi, hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:36 Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Güncel
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